Гордеев поделился мнением о победе ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России

Футбольный эксперт Андрей Гордеев поделился мнением о победе ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

«Понравилось, что прослеживались тенденции финала Лиги чемпионов — команды играли высоко, агрессивно. Высоко поднимались до четырех человек из атакующей команды. Матч был очень напряженный, с достаточным количеством эмоций. У «Краснодара» были вариативные атакующие действия: понравились взаимодействия Сперцяна, Кордобы и Олусегуна. Ионов немного выпадал, но это финал, и было много черновой работы. ЦСКА оказывал давление, что мы часто видели в этом сезоне. Это давление приносит армейцам свои плоды. У них был хороший прессинг и взаимодействия. Но по первому тайму нападающие выключались из прессинга. А «Краснодар» так и не справился с длинными передачами, которые возникали после простых действий. Так что финал держал в напряжении до последнего. В серии пенальти проявил себя Акинфеев. Его мастерство и лидерские качества помогли команде», — приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).