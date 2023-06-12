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Сегодня, 12:30

Гордеев поделился мнением о победе ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Андрей Гордеев поделился мнением о победе ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

«Понравилось, что прослеживались тенденции финала Лиги чемпионов — команды играли высоко, агрессивно. Высоко поднимались до четырех человек из атакующей команды. Матч был очень напряженный, с достаточным количеством эмоций. У «Краснодара» были вариативные атакующие действия: понравились взаимодействия Сперцяна, Кордобы и Олусегуна. Ионов немного выпадал, но это финал, и было много черновой работы. ЦСКА оказывал давление, что мы часто видели в этом сезоне. Это давление приносит армейцам свои плоды. У них был хороший прессинг и взаимодействия. Но по первому тайму нападающие выключались из прессинга. А «Краснодар» так и не справился с длинными передачами, которые возникали после простых действий. Так что финал держал в напряжении до последнего. В серии пенальти проявил себя Акинфеев. Его мастерство и лидерские качества помогли команде», — приводит слова Гордеева «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА обыграл «Краснодар» в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 6:5).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005156061_gordeev_vse_ponimali_chto_esli_delo_doydet_do_serii_penalti_to_preimuschestvo_budet_u_cska
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Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Андрей Гордеев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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