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Сегодня, 13:00

Габулов: «Агкацев оставил «Краснодар» в игре в начале матча с ЦСКА»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов в интервью «СЭ» оценил действия голкиперов в суперфинале FONBET Кубка России.

— Считаю, что оба вратаря — и молодой Станислав Агкацев, для которого это был первый финал в жизни, и опытнейший Игорь Акинфеев — точно могут занести себе этот матч в актив. Вратари сыграли очень качественно.

Если говорить про основное время, то начало встречи осталось за армейцами. Они смотрелись уверенно, по-хозяйски. Создали два опасных момента. И вот тут нужно отметить вратаря «Краснодара», который оставил свою команду в игре.

Так, на 20-й минуте Кучаев, после «стенки» с Мединой, вошел в штрафную с острого угла и пробивал в дальний угол. Агкацев занял хорошую позицию. Самое главное — своевременно среагировал на удар. Да, не получилось зафиксировать мяч, отбил перед собой, но затем при помощи защитников и собственных действий окончательно нивелировал эту угрозу.

На 23-й минуте Чалов после передачи Облякова из глубины вываливался один на один с вратарем и бил в одно касание в противоход Агкацеву, срезал мяч. Здесь мне не все понравилось в игре Станислава. Он начал реагировать на траекторию полета мяча, гадать, а не ждал действий нападающего ЦСКА. Нужно было именно ждать, что сделает Чалов. Тем не менее молодец, что сумел перестроиться, переложиться и среагировал, преградил мячу путь в ворота.

В общем, молодого голкипера стоит похвалить за то, что сохранил ворота «Краснодара» в неприкосновенности в первые полчаса, так как гости не сразу вкатились в игру.

Потом в ворота южан был назначен пенальти. Это лотерея. Никаких претензий к вратарю предъявить нельзя. Не угадал.

У ворот Акинфеева не было 100-процентных острых моментов. Наносились удары со средней и дальней дистанции, но они в себе особой угрозы не таили.

В голе Кордобы Игорь точно не виноват. Прошла хорошая подача Рамиреса — прямо в голову форварду «Краснодара». Как это ни парадоксально, но в какой-то степени неуклюжие действия колумбийца в этом эпизоде и привели к голу. Ему повезло, что мяч так отрикошетил от газона — впритирку со штангой, в уголок. Игорю, конечно, было бы проще, если бы Кордоба пробил головой акцентированнее, четче, — сказал Габулов «СЭ».

ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти — 6:5) в финале FONBET Кубка России. В послематчевой серии пенальти Акинфеев отразил решающий удар Олусегуна.

Полностью интервью Владимира Габулова читайте на сайте «СЭ».

Владимир Габулов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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