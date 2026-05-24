Бояринцев призвал футболистов «Краснодара» не жаловаться на проведение суперфинала Кубка России в «Лужниках»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» высказался о предстоящем суперфинале FONBET Кубка России.

— Финал в «Лужниках». Игроки «Краснодара», в том числе Кордоба, жалуются, что будут играть в гостях, фанатов «Спартака» придет больше. Но в последнем матче чемпионата это не помешало «Краснодару» выиграть у красно-белых — 2:1. Что думаете?

— Не знаю, на что жаловаться, когда «быки» уже обыгрывали «Спартак» на его поле. Это все относительно. Конечно, 80 процентов стадиона красно-белых — огромный плюс для «Спартака». Но последние результаты показывают: на «Краснодар» фактор гостевого поля не влияет. Эти высказывания — все так... Немного поплакать. У «Краснодара» из-за болельщиков проблем не будет.

Игра состоится в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по местному времени.