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Бояринцев призвал футболистов «Краснодара» не жаловаться на проведение суперфинала Кубка России в «Лужниках»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев в интервью «СЭ» высказался о предстоящем суперфинале FONBET Кубка России.

— Финал в «Лужниках». Игроки «Краснодара», в том числе Кордоба, жалуются, что будут играть в гостях, фанатов «Спартака» придет больше. Но в последнем матче чемпионата это не помешало «Краснодару» выиграть у красно-белых — 2:1. Что думаете?

— Не знаю, на что жаловаться, когда «быки» уже обыгрывали «Спартак» на его поле. Это все относительно. Конечно, 80 процентов стадиона красно-белых — огромный плюс для «Спартака». Но последние результаты показывают: на «Краснодар» фактор гостевого поля не влияет. Эти высказывания — все так... Немного поплакать. У «Краснодара» из-за болельщиков проблем не будет.

Игра состоится в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 18.00 по местному времени.

Полузащитник &laquo;Краснодара&raquo; Александр Черников, полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Маркиньос и&nbsp;Денис Бояринцев.«Когда «Спартак» начнет пополнять состав воспитанниками, вернется былая слава». Бояринцев — о суперфинале Кубка России

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Денис Бояринцев
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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