Глебов: «ЦСКА — такой клуб, который должен обыгрывать всех»

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов поделился ожиданиями от финала Пути РПЛ Кубка России против «Урала». Первый матч закончился ничьей — 1:1.

«Все соперники в кубке должны быть нам по силам. ЦСКА — такой клуб, который должен обыгрывать всех. Нет никакой неуверенности или недонастроя. Хотим победить в ответном кубковом матче против «Урала» и пройти дальше», — цитируют «Известия» Глебова.

Матч «Урал» — ЦСКА пройдет 3 мая в Екатеринбурге. Начало — в 17:00 по московскому времени.