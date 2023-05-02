Пономарев считает, что ЦСКА обыграет «Урал» в матче FONBET Кубке России

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Уралом».

«ЦСКА меня обнадежил после матча в Грозном с «Ахматом». Армейцы очень хорошо сыграли в обороне. Плюс была удачная перестановка в нападении, полузащита также действовала уверенно во главе с Иваном Обляковым. Он набрал хорошую форму, становится крепким мужиком. ЦСКА по классу выше, чем «Урал». Я думаю, что московский клуб выиграет матч. Даже не имеет значения, что игра пройдет на чужом поле. Когда футболисты выходят на матч, они забывают, в каком городе сейчас играют. Армейцы смогут остановить «Урал», потому что оборона москвичей самая лучшая в лиге. ЦСКА забьет, но не пропустит. Вот такой прогноз», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

Игра между командами пройдет 3 мая в Екатеринбурге. Начало — в 17:00 мск. Счет первого матча — 1:1.