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Сегодня, 07:27

Сафонов — о матче с «Акроном»: «Это будет достаточно тяжелый матч для «Краснодара»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча против «Акрона» в Пути регионов Кубка России.

«Это будет достаточно тяжелый матч для нас. «Акрон» — очень хорошая команда, что и продемонстрировала в Кубке России благодаря победам над очень серьезными соперниками. Так что нам надо быть готовыми к этой игре, но мы сделаем все, чтобы победить», — цитируют «Известия» Сафонова.

Матч пройдет в Краснодаре 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://iz.ru/1507332/vladislav-zimagulov-aleksei-fomin/akron-i-nyne-tam-sovershit-li-klub-iz-toliatti-eshche-odnu-sensatciiu
Матвей Сафонов
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Кубок России
ФК Акрон
ФК Краснодар
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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