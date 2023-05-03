Сафонов — о матче с «Акроном»: «Это будет достаточно тяжелый матч для «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился ожиданиями от матча против «Акрона» в Пути регионов Кубка России.

«Это будет достаточно тяжелый матч для нас. «Акрон» — очень хорошая команда, что и продемонстрировала в Кубке России благодаря победам над очень серьезными соперниками. Так что нам надо быть готовыми к этой игре, но мы сделаем все, чтобы победить», — цитируют «Известия» Сафонова.

Матч пройдет в Краснодаре 3 мая. Начало — в 19.30 по московскому времени.