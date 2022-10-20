Дубль Сергеева помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в Кубке России

«Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» в матче 4-го тура группового турнира Пути РПЛ Кубка России — 2:1.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте матча благодаря голу Ивана Сергеева. В начале второго тайма форвард оформил дубль.

На 79-й минуте матча Александар Чиркович отыграл один мяч.

В предыдущей встрече группового турнира «Крылья» обыграли «Зенит» со счетом 2:0.

В турнирной таблице группы В питерцы догнали «Крылья Советов» (по 6 очков), но уступают самарскому клубу по дополнительным показателям.