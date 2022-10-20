Осинькин о поражении «Зениту»: «В конце был момент даже сравнять»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Зенита» в матче группового турнира Кубка России (1:2).

«Матч, который мы могли проиграть и с более крупным счетом. В конце у нас был момент даже сравнять, создали определенное давление в конце. Но в целом в первом тайме действительно мы не очень активны были, соперник был более активным, создавал моменты, может, их было не настолько много, но все-таки достаточно. Во втором тайме после второго гола мы стали лучше переходить из обороны в атаку, стали больше создавать моменты, поэтому и забили гол. Было еще пару моментов. Но счет мог бы быть крупнее», — сказал Осинькин.

В турнирной таблице группы В на данный момент питерцы догнали «Крылья Советов» (по 6 очков), но уступают самарскому клубу по дополнительным показателям.