«Оренбург» — «Родина»: судья Шадыханов отменил гол Пыхчеева после просмотра ВАР

Главный судья матча 5-го тура FONBET Кубка России между «Оренбургом» и «Родиной» Павел Шадыханов отменил гол полузащитника оренбургской команды Михаила Пыхчеева на 29-й минуте после просмотра ВАР.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

После просмотра видеоповтора Шадыханов заявил, что гол не будет засчитан, поскольку перед этим полузащитник «Оренбурга» Егор Назаренко совершил фол в атаке, за что получил желтую карточку.

Следить за ходом встречи между «Оренбургом» и «Родиной» можно в матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

28 октября, 16:00. Газовик ()

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