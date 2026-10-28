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«Оренбург» — «Родина»: судья Шадыханов отменил гол Пыхчеева после просмотра ВАР

Алексей Михайлов

Главный судья матча 5-го тура FONBET Кубка России между «Оренбургом» и «Родиной» Павел Шадыханов отменил гол полузащитника оренбургской команды Михаила Пыхчеева на 29-й минуте после просмотра ВАР.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

После просмотра видеоповтора Шадыханов заявил, что гол не будет засчитан, поскольку перед этим полузащитник «Оренбурга» Егор Назаренко совершил фол в атаке, за что получил желтую карточку.

Следить за ходом встречи между «Оренбургом» и «Родиной» можно в матч-центре «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
28 октября, 16:00. Газовик ()
Оренбург
Родина

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Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Родина
Павел Шадыханов
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