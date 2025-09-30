Семак заявил, что регламент Кубка России демотивирует некоторые команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает странным регламент FONBET Кубка России по футболу.

С сезона-2022/23 турнир поделен на Путь РПЛ, в котором выступают команды из высшего дивизиона, и Путь регионов, где играют команды остальных дивизионов и клубы, вылетевшие из Пути РПЛ.

«Кубок — достаточно странный турнир, где регламент демотивирует некоторые команды, потому что, даже несмотря на первое место в группе, дальше идет жеребьевка, и преимущество команды, которая занимает первую позицию, нивелируется. Например, нет преимущества своего поля. Мы свои пожелания передавали, но правила остались не совсем спортивными», — приводит matchtv.ru слова Семака.

Во вторник «Зенит» на выезде встречается с «Рубином» в матче 5-го тура группового турнира Кубка России. Сине-бело-голубые с 12 очками располагаются на первом месте в группе A. Питерская команда досрочно вышла в плей-офф Пути РПЛ.