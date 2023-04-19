Абаскаль: «Бывают поражения, это часть футбола. Я не могу ссылаться на отсутствующих игроков»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал поражение от «Акрона» (1:2) во второй стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

— С моей стороны было бы просто сказать, что мы вылетели из-за отсутствия Промеса, Джикии и Соболева. Отсутствие трансферов зимой? Представьте, что будет, если я скажу, что это тоже повлияло? Есть абсолютное доверие к тем игрокам, что есть у нас. Но бывают поражения, это часть футбола. Я не могу ссылаться на отсутствующих игроков. Замена Зобнина в перерыве? У него накопилось 3500 минут игрового времени. Последние 3 матча Роман проводил с риском получить травму. Хочу сказать ему спасибо за то, что он делал. Незабитые пенальти в двух матчах подряд? Это жизнь. На поле тот, кто подходит к мячу перед пенальти, может не попасть. Но это значит и то, что мы создаем моменты. Мы тренируем пенальти, но в игре — другое. Марадона, Бэкхем, Жиру вчера — все не забивали пенальти. Кто определял пенальтиста? Это всегда делаю я, — сказал Абаскаль.

«Акрон» благодаря победе над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, в котором встретится с победителем другого полуфинала «Крылья Советов» — «Краснодар».