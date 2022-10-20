Мостовой отказался отвечать на вопросы журналистов

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Крыльями Советов» (2:1) в 4-м туре группового этапа Кубка России.

Он молча прошел через микст-зону и проигнорировал все вопросы.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в матче против «Крыльев» произвел обратную замену Мостового. Футболист вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, но спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана.

После этого недовольный Мостовой сразу ушел в раздевалку, сказав что-то в адрес главного тренера.