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Сегодня, 22:45

Мостовой отказался отвечать на вопросы журналистов

Гоша Чернов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отказался отвечать на вопросы журналистов после матча с «Крыльями Советов» (2:1) в 4-м туре группового этапа Кубка России.

Он молча прошел через микст-зону и проигнорировал все вопросы.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в матче против «Крыльев» произвел обратную замену Мостового. Футболист вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, но спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана.

После этого недовольный Мостовой сразу ушел в раздевалку, сказав что-то в адрес главного тренера.

Андрей Мостовой
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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