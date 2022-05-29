Станислав Черчесов прибыл в «Лужники» на матч «Спартак» — «Динамо»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прибыл в «Лужники» на финальный матч БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

Встреча состоится сегодня, 29 мая. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Напомним, что 58-летний специалист возглавлял оба клуба. С 2007 по 2008 год он был главным тренером «красно-белых», а с 2014-го по 2015-й тренировал «бело-голубых».

В сезоне-2021/22 «Ференцварош» под руководством Черчесова выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.