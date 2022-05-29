Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 15:28

Онопко — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Жду хорошей красивой игры. Ожидаю праздника футбола»

Виктор Онопко поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник Виктор Онопко рассказал, чего ждет от матч «Динамо» со «Спартаком» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Также специалист поделился мнением об игре «Ливерпуля» и «Реала» в Лиге чемпионов.

«Жду хорошей красивой игры. Ожидаю праздника футбола. В таком прекрасном месте проходит финал, люди ждали этот финал. Пусть победит сильнейший и все насладятся игрой и атмосферой.

В финале ЛЧ мне все понравилось. Считаю, «Реал» справедливо победил. Они хорошо оборонялись и вратарь хорошо сыграл. В «Реале» у меня остались бывшие футболисты знакомые. Фернандо Йерро, например. Еще не писал ему после финала.

Мне было приятно вернуться к клубной работе. Меня пригласил Валерий Георгиевич. Сезон для «Ростова» получился сложный, интересный, будем готовиться к новому. Я остаюсь работать в команде, мне это интересно», — рассказал Онопко «СЭ».

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Виктор Онопко
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Ливерпуль
ФК Спартак (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Карло великий! «Реал» победил «Ливерпуль» из-за психологии победителей, которую развил Анчелотти
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Юрий Семин рассчитывает в скором времени вернуться к активной работе
Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о планах клуба на межсезонье
Александр Алаев разочарован задержкой начала финала Лиги чемпионов
«Спартак» назвал состав на финал БЕТСИТИ Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: прогноз Дмитрия Аленичева на матч БЕТСИТИ Кубка России 29 мая 2022 года
«Спартак» — «Динамо»: смотреть прямую трансляцию финала БЕТСИТИ Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Спартаке» рассказали о настрое на финал БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо»

Станислав Черчесов прибыл в «Лужники» на матч «Спартак» — «Динамо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости