Виктор Онопко поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

Бывший защитник Виктор Онопко рассказал, чего ждет от матч «Динамо» со «Спартаком» в финале БЕТСИТИ Кубка России. Также специалист поделился мнением об игре «Ливерпуля» и «Реала» в Лиге чемпионов.

«Жду хорошей красивой игры. Ожидаю праздника футбола. В таком прекрасном месте проходит финал, люди ждали этот финал. Пусть победит сильнейший и все насладятся игрой и атмосферой.

В финале ЛЧ мне все понравилось. Считаю, «Реал» справедливо победил. Они хорошо оборонялись и вратарь хорошо сыграл. В «Реале» у меня остались бывшие футболисты знакомые. Фернандо Йерро, например. Еще не писал ему после финала.

Мне было приятно вернуться к клубной работе. Меня пригласил Валерий Георгиевич. Сезон для «Ростова» получился сложный, интересный, будем готовиться к новому. Я остаюсь работать в команде, мне это интересно», — рассказал Онопко «СЭ».

Матч состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.