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Гогниев — о будущем клуба: «Наши амбиции играть в РПЛ»

Гогниев рассказал о будущем «Алании»
Георгий Скобликов
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Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев рассказал о будущем клуба после завершения матча 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо» (0:3).

— Есть ли понимание, что будет с командой в будущем? Учитывая проблему со стадионом?

— Не сказал бы, что выход в РПЛ не возможен. Все зависит от людей, принимающих решения. Важен и спортивный принцип. Видим наши слабые стороны. Та команда, которая сейчас есть, в таком формате существует три года. Мы в одном своем формате тренируемся. Нам нужны вливания, чтобы команда росла. На данный момент, чтобы мы не топтались на одном месте, нам надо усилиться. Наши амбиции: хотим играть в РПЛ, будем стараться. Когда займем это место, тогда будем говорить о стадионе.

— Сколько денег на будущий стадион? Есть ли возможность построить стадион?

— У нас есть руководители, которые сказали, что будет стадион.

В 2020 году стартовала реконструкция на домашнем стадионе «Алании» «Спартак» во Владикавказе.

Домашние игры в сезоне-2021/22 клуб проводит в Грозном на стадионе имени Билимханова.

Спартак Гогниев
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
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