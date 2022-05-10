Пименов: «Енисей» играет в более спартаковский футбол, нежели сам «Спартак»

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России.

«Игра произвела хорошее впечатление. «Динамо» реализовало не все моменты, которые были. Видимо, в каких-то эпизодах не хватило хладнокровия. Так же, как и «Алания», у которой были стопроцентные моменты, которые не удалось реализовать. К тому же «Аланию» подкосило удаление. Как бывший игрок, скажу, что для «Динамо» нет разницы, кто будет в финале. Финал — обособленная игра. Случайных финалистов не бывает. Кроме того, «Енисей» сегодня играет в более спартаковский футбол, нежели сам «Спартак», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Соперник «Динамо» по финалу определится в среду, 11 мая, в противостоянии между «Спартаком» и «Енисеем». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.