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Сегодня, 19:13

Пименов: «Енисей» играет в более спартаковский футбол, нежели сам «Спартак»

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Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Аланией» (3:0) в полуфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России.

«Игра произвела хорошее впечатление. «Динамо» реализовало не все моменты, которые были. Видимо, в каких-то эпизодах не хватило хладнокровия. Так же, как и «Алания», у которой были стопроцентные моменты, которые не удалось реализовать. К тому же «Аланию» подкосило удаление. Как бывший игрок, скажу, что для «Динамо» нет разницы, кто будет в финале. Финал — обособленная игра. Случайных финалистов не бывает. Кроме того, «Енисей» сегодня играет в более спартаковский футбол, нежели сам «Спартак», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Соперник «Динамо» по финалу определится в среду, 11 мая, в противостоянии между «Спартаком» и «Енисеем». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

Руслан Пименов
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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