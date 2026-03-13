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ДСИ считает, что арбитр Сухой ошибочно не удалил Аугусто в кубковом матче ЦСКА — «Краснодар»

Руслан Минаев

Департамент судейства и инспектирования (ДСИ) РФС назвал ошибочным действие главного арбитра Алексея Сухого в матче ЦСКА — «Краснодар» в FONBET Кубке России.

На 90+3-й минуте в моменте с третьим голом армейцев, хавбек «быков» Дуглас Аугусто ударил локтем защитника ЦСКА Кирилла Данилова. ДСИ считает, что судья верно засчитал гол, но ошибочно не удалил Аугусто.

«Дуглас Аугусто без попытки играть в мяч совершает удар соперника рукой. Данное действие является агрессивным поведением. ВАР неправильно оценил игровой эпизод и ошибочно не вмешался в действия судьи», — говорится в мотивировке.

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Дуглас Аугусто
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