Деменко прокомментировал ничью в матче «Локомотива» с «Балтикой» в Кубке России

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отметил, что «Локомотиву» не хватает класса, чтобы побеждать менее сильных соперников.

«Локомотив» настраивается на Кубок достаточно серьезно, но дело в том, что никто не ожидал, что Калининград преподнесет сюрприз «Локомотиву» по такой игре. Железнодорожники неплохо начали матч и забили. Что потом пошло не так, непонятно. Да, хорошо сыграла «Балтика», отыгралась и «Локо» спасся на последних минутах. С одной стороны, у команды есть характер, и она бьется и понимает, что нужно побеждать. В футболе бывают такие моменты, когда у команды просто не идет. «Локомотив» по составу сильнее, но не хватает класса, чтобы на нем побеждать. В конце первой части сезона проявляется характер больше», — приводит Vprognoze.ru слова Деменко.

29 ноября «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России (2:2). Ответная встреча между командами состоится 12 марта на «РЖД Арене» в Москве.