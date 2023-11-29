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Сегодня, 21:22

Деменко прокомментировал ничью в матче «Локомотива» с «Балтикой» в Кубке России

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко отметил, что «Локомотиву» не хватает класса, чтобы побеждать менее сильных соперников.

«Локомотив» настраивается на Кубок достаточно серьезно, но дело в том, что никто не ожидал, что Калининград преподнесет сюрприз «Локомотиву» по такой игре. Железнодорожники неплохо начали матч и забили. Что потом пошло не так, непонятно. Да, хорошо сыграла «Балтика», отыгралась и «Локо» спасся на последних минутах. С одной стороны, у команды есть характер, и она бьется и понимает, что нужно побеждать. В футболе бывают такие моменты, когда у команды просто не идет. «Локомотив» по составу сильнее, но не хватает класса, чтобы на нем побеждать. В конце первой части сезона проявляется характер больше», — приводит Vprognoze.ru слова Деменко.

29 ноября «Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Балтикой» в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России (2:2). Ответная встреча между командами состоится 12 марта на «РЖД Арене» в Москве.

Источник: https://vprognoze.kz/sportnews/football/11345342-demenko-vyskazalsya-o-nichej-v-matche-lokomotiva-s-baltikoj-v-kubke-rossii.html
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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