Гладилин прокомментировал игру «Спартака» после поражения от «Зенита» в Кубке России

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Я бы не говорил, что футболисты сыграли с «Зенитом» немотивированными. На первый тайм команда вышла заряженная и хотела победить, да и во втором тайме было старание, но мастерство «Зенита» сказалось после перерыва. Здесь говорить, что не хотел «Спартак» выиграть, я бы не стал», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Ответная игра полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге. Точная дата и время матча определятся позднее.