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Семшов: «На данный момент игроки стартового состава «Зенита» превосходят многих запасных»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о матче «Спартак» — «Зенит» в 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2).

«На данный момент игроки стартового состава «Зенита» превосходят многих запасных. В первом тайме «Спартак» играл неплохо на фоне того «Зенита», который начал матч. Минут 10 мы даже не видели Селихова в деле. Во втором тайме «Зенит» доминировал и забил два мяча. Педро хорошо смотрелся, но это только одна игра. Он наглый, хорошо владеет дриблингом, техничный футболист», — цитирует Семшова «РБ Спорт».

Также он предположил, есть ли шансы у «Спартака» в ответной встрече.

«Шансы всегда есть. Все зависит от составов. Когда есть два матча, можно ротировать состав. Во второй игре нет права на ошибку. Все равно «Зенит» и «Спартак» никуда не вылетят. Команды держат такой расклад в уме», — добавил специалист.

Ответная игра полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге. Точная дата и время матча определится позднее.

Источник: РБ Спорт
Игорь Семшов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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