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Сегодня, 10:19

Гладилин назвал фаворита матча между «Краснодаром» и «Спартаком»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что считает «Краснодар» фаворитом матча первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Какой стартовый состав поставит Абаскаль, я понять не могу, может, половина игроков поменяется, которые были в стартовом составе в первой игре. Так что, со «Спартаком» пока не понятно. А «Краснодар» сейчас в хорошей форме, хорошо провел первую игру. Считаю, что именно «Краснодар» — фаворит», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

«Краснодар» и «Спартак» сыграют сегодня, 27 июля. Начало игры — в 20.00 (мск).

Источник: Газета.ру
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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