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Игнашевич: «Ребята, которые вышли на замену, перевернули игру с «Крыльями Советов»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:2) в матче 1-го тура группы С Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хорошая, тяжелая победа. Отличная командная работа. Во втором тайме планово сделали замены. Освежили игру, потому что тяжелый матч был у нас 2 дня назад в Сочи. Ребята, которые вышли на замену, усилили нас и позволили перевернуть сложную игру», — приводит слова Игнашевича пресс-служба самарского клуба.

В следующей встрече Кубка России «Балтика» сыграет на выезде с «Ахматом» 10 августа. «Крылья Советов» 9 августа на своем поле примут «Зенит».

Кубок России. Группа C
26 июл, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:3
Балтика

Сергей Игнашевич
Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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