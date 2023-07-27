Игнашевич: «Ребята, которые вышли на замену, перевернули игру с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (3:2) в матче 1-го тура группы С Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Хорошая, тяжелая победа. Отличная командная работа. Во втором тайме планово сделали замены. Освежили игру, потому что тяжелый матч был у нас 2 дня назад в Сочи. Ребята, которые вышли на замену, усилили нас и позволили перевернуть сложную игру», — приводит слова Игнашевича пресс-служба самарского клуба.

В следующей встрече Кубка России «Балтика» сыграет на выезде с «Ахматом» 10 августа. «Крылья Советов» 9 августа на своем поле примут «Зенит».