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Сегодня, 10:52

Олусегун назвал «Спартак» злейшим соперником «Краснодара» в РПЛ: «Очный матч будет возмездием»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун ответил «СЭ» на вопрос о том, кто является самым принципиальным соперником в РПЛ.

— Цели на сезон?

— Играть в команде, помогать одноклубникам, потому что мы хотим выиграть РПЛ. Надеемся на это благодаря тренировкам.

— Злейший соперник в лиге?

— Конечно, это «Спартак». Мы проиграли им дважды в последних двух матчах, так что следующая очная встреча будет возмездием.

«Краснодар» сыграет со «Спартаком» в четверг, 27 июля в первом туре групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Олакунле Олусегун
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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