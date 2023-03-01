Хлусевич считает, что Игнатов не нарушал правила перед вторым голом «Спартака» «Локомотиву»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич прокомментировал спорный эпизода с Михаилом Игнатовым перед вторым голом красно-белых в матче против «Локомотива» (4:2) в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Я стоял достаточно далеко, поэтому, честно, не могу точно сказать. Как по мне, со стороны, вроде, ничего не было. Судья увидел так же», — приводит Sport24 слова Хлусевича.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». По итогам встреч «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.