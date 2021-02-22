Акинфеев опубликовал атмосферное фото после армейского дерби в БЕТСИТИ Кубке России

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев 21 февраля на своей странице в Instagram опубликовал новое фото.

34-летний голкипер поделился фотографией с матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «СКА-Хабаровска» (2:0).

«Для футбола нет плохой погоды», — подписал публикацию капитан армейцев, намекая на снег, который шел на протяжении всей игры.

В восьмерку сильнейших Кубка страны, помимо ЦСКА, также пробились «Локомотив», «Сочи», «Динамо», «Арсенал» и «Ахмат».