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Гендиректор «Шинника»: «Надеемся сыграть с «Уралом» в Ярославле»

14:32
«Шинник» хочет сыграть четвертьфинал Кубка с «Уралом» в Ярославле. Фото ФК «Урал»
«Шинник» хочет сыграть четвертьфинал Кубка с «Уралом» в Ярославле. Фото ФК «Урал»
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Генеральный директор «Шинника» Дмитрий Горин прокомментировал «СЭ» решение РФС возобновить сезона в РПЛ и Кубок России. В четвертьфинале 24 июня ярославцы встретятся с «Уралом».

— У любого человека, связанного с футболом, новость о возобновлении сезона вызвала радость, — заявил Горин. — Мы очень рады, что кубок решили доиграть. Надеемся, что четвертьфинал с «Уралом» пройдет в Ярославле.

— Ярославский стадион готов принять эту встречу?

— По качеству газона вопрос нет, сейчас он в идеальном состоянии.

— Сезон в ФНЛ официально завершен. Как будете готовиться к кубку?

— Только сейчас пришла новость, ждем официальных документов из РФС и будем анализировать ситуацию, как лучше провести подготовку. (Евгений Белоусов)

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