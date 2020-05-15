Гендиректор «Шинника»: «Надеемся сыграть с «Уралом» в Ярославле»

Генеральный директор «Шинника» Дмитрий Горин прокомментировал «СЭ» решение РФС возобновить сезона в РПЛ и Кубок России. В четвертьфинале 24 июня ярославцы встретятся с «Уралом».

— У любого человека, связанного с футболом, новость о возобновлении сезона вызвала радость, — заявил Горин. — Мы очень рады, что кубок решили доиграть. Надеемся, что четвертьфинал с «Уралом» пройдет в Ярославле.

— Ярославский стадион готов принять эту встречу?

— По качеству газона вопрос нет, сейчас он в идеальном состоянии.

— Сезон в ФНЛ официально завершен. Как будете готовиться к кубку?

— Только сейчас пришла новость, ждем официальных документов из РФС и будем анализировать ситуацию, как лучше провести подготовку. (Евгений Белоусов)

РФС: чемпионат России возобновится 21 июня

Названа дата проведения финала Кубка России