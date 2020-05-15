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Названа дата проведения финала Кубка России

14:10
Финал Кубка России пройдет 25 июля. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Финал Кубка России пройдет 25 июля. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось заседание, на котором было принято решение о возобновлении сезона в Олимп-Кубке России 21 июня. Финал турнира состоится 25 июля.

Матчи четвертьфинала Кубка пройдут 24 июня. Игры полуфинала турнира — 18-19 июля.

В первом полуфинале встретятся «Спартак» и «Зенит». Во втором — «Химки» и победитель пары «Шинник» — «Урал».

РФС: чемпионат России возобновится 21 июня

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24847.html

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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