Названа дата проведения финала Кубка России

Сегодня, 15 мая, на Исполкоме Российского футбольного союза (РФС) состоялось заседание, на котором было принято решение о возобновлении сезона в Олимп-Кубке России 21 июня. Финал турнира состоится 25 июля.

Матчи четвертьфинала Кубка пройдут 24 июня. Игры полуфинала турнира — 18-19 июля.

В первом полуфинале встретятся «Спартак» и «Зенит». Во втором — «Химки» и победитель пары «Шинник» — «Урал».

?? Сезон Тинькофф РПЛ возобновится в июне



На заседании Исполкома РФС было принято решение возобновить сезон Тинькофф РПЛ 2019/20 с 21 июня 2020 года.



? https://t.co/wGLNcFIiln#ТинькоффРПЛ — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 15, 2020

РФС: чемпионат России возобновится 21 июня