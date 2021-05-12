Наумов считает, что финал БЕТСИТИ Кубка России удался

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на победу железнодорожников в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

«Понравилась игра не только «Локомотива», но и «Крыльев». Получился отличный матч, обе команды показали качественный футбол. Самарцы не сдались после первого пропущенного гола, были еще моменты. Мне кажется, финал удался, зрителям нравятся такие матчи. Не знаю почему, но «Локомотив» уже не первый раз проваливает первый тайм. В полуфинальной встрече с ЦСКА была похожая ситуация. Во второй половине был уже другой футбол со стороны «Локомотива», — рассказал Наумов «СЭ».

Также Наумов прокомментировал решение Федора Смолова самому исполнять пенальти.

«В футболе есть негласное правило — потерпевший не исполняет пенальти. Очень часто бывает, что заработавший игрок его просто не реализует. Федя хотел доказать всем, что у него есть характер. Справился с эмоциями, забил, значит был прав — молодец», — добавил Наумов.

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету «железнодорожников» теперь девять титулов — в 1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017, 2019 и 2021 годах.

(Антон Иванов)