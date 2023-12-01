Гендиректор «Динамо» — о победах над «Зенитом»: «Это хорошая традиция. Нам надо ее продолжать»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об удачной игре московского клуба в матчах против «Зенита».

«Считаю, это хорошая традиция. Надо продолжать. При этом во всех матчах мы победили по делу. Значит, мы хорошо играем. И не только с «Зенитом», а в принципе», — цитирует Пивоварова Sport24.

В этом календарном году «Динамо» 4 раза встречалось с «Зенитом». В 3 противостояниях победителями выходили бело-голубые.

После 16 туров чемпионата России москвичи располагаются на третьей строчке, набрав 28 очков. Петербуржцы занимают лидирующую позицию, имея на своем счету 33 очка.