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Сегодня, 03:57

Гаджиев: «Нынешний формат Кубка точно лучше, чем был прежде»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на критику значимости FONBET Кубка России для топ-клубов.

«В любом случае это важные и нужные соревнования. Критика Кубка была и будет всегда. Но я считаю, что нынешний формат точно лучше, чем был прежде. Большее количество игр, а в отсутствие европейских турниров это значимо. В Кубке получают время в том числе и молодые игроки, которые не всегда выходят в чемпионате. Это помогает их росту — что в этом плохого? Качественная скамейка нужна любой команде. Понятно, что чемпионат — главное соревнование. Кубок важен, но он все же второстепенен по сравнению с РПЛ.

Не вижу ничего страшного в том, что матчи одной стадии Кубка будут играть с такой большой паузой. Спортивная составляющая останется той же. Понятно, что уровень готовности весной может быть разный. Но и надо понимать, что поздней зимой мы не можем играть. Если смотреть с точки зрения справедливости, я не вижу проблем», — приводит «РБ Спорт» Гаджиева.

В первых матчах 1/4 финала пути РПЛ «Локомотив» не смог обыграть «Балтику», «Спартак» проиграл «Оренбургу», «Зенит» уступил «Динамо», а ЦСКА сыграл вничью с «Ростовом».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-ny-neshnij-format-kubka-rossii-tochno-luchshe-predy-dushhego/
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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