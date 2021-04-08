Газзаев уверен, что удачная игра «Крыльев» в Кубке не случайность

Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» выход «Крыльев Советов» в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России.

«Крылья» обыграли Химки 4:0, «Динамо» — 2:0. Это не случайность. Они лидируют в ФНЛ, в кубковых играх очень уверенно. Будем надеяться, что в следующем сезоне в премьер-лиге появится еще одна команда, которая будет демонстрировать качественный футбол и хорошие результаты", — сказал Газзаев «СЭ».

На групповом этапе БЕТСИТИ Кубка России «Крылья Советов» обыграли «Ротор» (3:0) и ставропольское «Динамо» (4:1). В 1/8 финала самарцы разгромили «Химки» (4:0), а в четвертьфинале одолели московское «Динамо» (2:0). Соперник команды Валерия Осинькина по полуфиналу определится 9 апреля.

(Константин Колмаков)