Газзаев поздравил ЦСКА с выходом в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России

Бывший главный тренер ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал «СЭ» победу армейцев над тульским «Арсеналом» (2:1) в 1/4 БЕТСИТИ Кубка России.

«Хочу поздравить ЦСКА. Кубковые игры не бывают простыми, слабых соперников не бывает, но сейчас самое важное — результат. И в Кубке России, и в чемпионате. Игроки должны с полной самоотдачей выходить на матчи — команды ниже классом всегда мобилизованы в Кубке. Недооценки быть не должно. Посмотрите на те же «Крылья», которые обыграли «Динамо», чего мало кто ожидал», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА в рамках четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России на выезде обыграл тульский «Арсенал» (2:1) и вышел в полуфинал турнира. Жеребьевка полуфинальной стадии пройдет завтра, 9 апреля.

(Константин Колмаков)