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Сегодня, 21:42

Галактионов: «Нельзя было давать «Балтике» возвращаться в игру»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о ничьей с «Балтикой» (2:2) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Дублем за железнодорожников отметился Тимур Сулейманов, забивший решающий гол в концовке встречи. За калининградцев отличились Тигран Аванесян и Натан Гассама.

«После перерыва мы стали терять много мячей в простых ситуациях. Потери, брак. Нужно отдать должное «Балтике», команда боевая, они нагнетают своим вертикальным футболом, диагональными передачами, доставками в штрафную площадь. Поэтому нельзя было давать сопернику возвращаться в игру», — цитирует Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Ответная встреча между командами состоится на «РЖД Арене» в Москве. Игра пройдет 12 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ.

Источник: ФК «Локомотив»
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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