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Гаджиев: «Не вижу причин, почему Йокановичу нужно уйти из «Динамо»

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о возможном увольнении главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича после вылета команды из FONBET Кубка России.

«Не вижу причин, почему Йокановичу нужно уйти. Торопиться не надо. Любая команда проигрывает или не выходит на уровень своих возможностей. «Барселона» 8:0 проигрывает. И что? Самая главная проблема «Динамо» — нереализация моментов у ворот соперника. Важно, что эти моменты вообще возникают. В первом тайме против «Акрона» можно было забить и не два гола. Но не тренер виноват, что игрок на своей позиции не может забить гол, хотя обязан забивать. Причем здесь тренер? Забивает не тренер, а игрок», — приводит Sport24 слова Гаджиева.

4 апреля «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-05-gadzhiyev-net-prichin-uvolnyat-yokanovicha-iz-dinamo-inogda-dazhe-barselona-proigryvayet-08
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ФК Динамо (Москва)
Гаджи Гаджиев
Славиша Йоканович
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