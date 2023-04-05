Форвард «Урала» Влут: «Думаю, Григорий Иванов гордится нами!»

Нападающий «Урала» Рай Влут рассказал «СЭ» об эмоциях президента клуба Григория Иванова после победы над «Спартаком» в полуфинале FONBET Кубка России (2:1, 3:2 — общий счет).

«Он был немногословен, но очень счастлив! Думаю, он гордится нами, командой, игроками. Мы стараемся делать все для города», — сказал Влут «СЭ».

Жеребьевка второй стадии полуфинала Пути регионов Кубка страны состоится в четверг, 6 апреля. Помимо «Спартака», в ней примет участие «Акрон».

Третьим участником станет проигравший в полуфинале Пути РПЛ ЦСКА — «Крылья Советов», четвертым станет победитель первой стадии полуфинала Пути регионов «Краснодар» — «Ростов».