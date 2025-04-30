Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Для меня самое важное, что мы забиваем. А кто это делает, вторично»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил, насколько для него важно, чтобы на поле выходило больше российских игроков в составе московской команды.

— Вам важно, чтобы было больше россиян в составе? Россияне «Спартака» забили меньше всех.

— Для меня самое важное, что мы забиваем. А кто это делает, вторично. Нам важно, чтобы голы приходили из разных зон. У нас даже защитники забивают. Чем разнообразнее этот компонент, тем лучше. У Маркиньоса был период без голов, но он показывал хорошую игру. Забитые голы придают уверенности. Кто-то получает мало времени? Эта ситуация абсолютно не новая. Такое бывает, с этим можно и нужно работать. Но многое зависит от самих игроков. Мы также следим за футболистами в арендах и оцениваем их.

Во вторник, 29 апреля, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России. В финале красно-белые встретятся с победителем матча «Локомотив» — «Ростов».