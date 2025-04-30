Кукуян: «Станкович спросил, почему добавили мало времени к первому тайму»

Арбитр Павел Кукуян прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с московским «Динамо».

Игра команд прошла во вторник, 29 апреля, и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1. После первого тайма Станкович жестко предъявлял претензии Кукуяну. После этого сербский специалист получил предупреждение, а один из его ассистентов был удален.

«Он единственное спросил, почему добавили мало времени к первому тайму», — приводит «РБ Спорт» слова Кукуяна.

Также судья рассказал, что он зафиксировал в протоколе по этому поводу.

«Написали. Желтая карточка Деяну Станковичу за неспортивное поведение во втором тайме», — добавил арбитр.

«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России и сыграет против победителя матча «Локомотив» — «Ростов». «Динамо» завершило выступление в турнире.