«Локомотив» и «Крылья Советов» определились с цветом формы на финал БЕТСИТИ Кубка России
12:53
«Локомотив» и «Крылья Советов» определились с цветом формы, в которых футболисты сыграют в финале БЕТСИТИ Кубка России.
Игроки московского клуба сыграют в футболках зеленого цвета, самарские футболисты выйдут в белой форме.
Мы играем в белой форме, соперник — в зелёной pic.twitter.com/7LaZqDRt9N— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 12, 2021
Также на предматчевом совещание сообщили, что все доступные места на стадионе в Нижнем Новгороде будут заняты. Ожидается, что игру посетят 21690 зрителей.
Финал Кубка России пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 мск.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Опрос
проголосовало: 9348Все опросы
Кто победит в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу-2020/21?
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю