«Локомотив» и «Крылья Советов» определились с цветом формы на финал БЕТСИТИ Кубка России

«Локомотив» и «Крылья Советов» определились с цветом формы, в которых футболисты сыграют в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Игроки московского клуба сыграют в футболках зеленого цвета, самарские футболисты выйдут в белой форме.

Мы играем в белой форме, соперник — в зелёной pic.twitter.com/7LaZqDRt9N — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 12, 2021

Также на предматчевом совещание сообщили, что все доступные места на стадионе в Нижнем Новгороде будут заняты. Ожидается, что игру посетят 21690 зрителей.

Финал Кубка России пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 мск.