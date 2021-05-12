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«Локомотив» и «Крылья Советов» определились с цветом формы на финал БЕТСИТИ Кубка России

12:53
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«Локомотив» и «Крылья Советов» определились с цветом формы, в которых футболисты сыграют в финале БЕТСИТИ Кубка России.

Игроки московского клуба сыграют в футболках зеленого цвета, самарские футболисты выйдут в белой форме.

Также на предматчевом совещание сообщили, что все доступные места на стадионе в Нижнем Новгороде будут заняты. Ожидается, что игру посетят 21690 зрителей.

Финал Кубка России пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде и начнется в 20:00 мск.

Локомотив — Крылья Советов

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча