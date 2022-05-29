Фомин не забил с пенальти впервые на высшем уровне

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не забил пенальти на 90+8-й минуте финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком» (1:2).

Для Фомина это первый в карьере нереализованный пенальти на высшем уровне. До этого он в премьер-лиге реализовал все свои 14 попыток.

Отметим, что на счету Фомина есть один не забитый пенальти в ФНЛ-2 в 2015 году. Тогда полузащитник играл за «Краснодар-2».

«Спартак» победил «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России по футболу со счетом 2:1.