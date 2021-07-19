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Федун: «Безразлично, когда проводить финал Кубка России. Турниру нужно придать престиж»

10:45
Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»
Леонид Федун. Фото ФК «Спартак»
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Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможные изменения Кубка России по футболу.

«Я прекрасно понимаю ситуацию по кубку. То отношение к Кубку России, которое есть, к сожалению, является абсолютно вторичным по отношению ко всем другим соревнованиям

Для того чтобы Кубок России заиграл, ему нужно придать престиж, его могут придать только значительные финансовые вливания. Пока не найдут большого спонсора — не пара десятков миллионов рублей, а большие суммы выделять, — тогда он и заиграет. А когда проводить [финал кубка], безразлично», — цитирует Федуна ТАСС.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола.

В минувшем сезоне победителем Кубка России стал «Локомотив», который в финале обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11932311

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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