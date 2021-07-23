Прошла жеребьевка 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России среди команд ФНЛ
18:30
Состоялась жеребьевка 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. На этой стадии в турнир вступают команды первого дивизиона ФНЛ, они между собой определяют 7 победителей. Встречи пройдут 11 и 12 августа.
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»
«Велес» — «Томь»
«Енисей» — «Акрон»
«Волгарь» — «Кубань»
«Факел» — «Олимп-Долгопрудный»
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»
«Металлург» — «Текстильщик»
Любительские команды и команды второго дивизиона аналогично между собой определяют 11 победителей.
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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