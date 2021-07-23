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Прошла жеребьевка 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России среди команд ФНЛ

18:30
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Состоялась жеребьевка 1/64 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. На этой стадии в турнир вступают команды первого дивизиона ФНЛ, они между собой определяют 7 победителей. Встречи пройдут 11 и 12 августа.

«КАМАЗ» — «Нефтехимик»

«Велес» — «Томь»

«Енисей» — «Акрон»

«Волгарь» — «Кубань»

«Факел» — «Олимп-Долгопрудный»

«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»

«Металлург» — «Текстильщик»

Любительские команды и команды второго дивизиона аналогично между собой определяют 11 победителей.

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Иван Шитик все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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