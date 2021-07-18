Дубль Погребняка принес «Форте» победу над «Дружбой»
20:38
«Форте» обыграл «Дружбу» (3:0) в матче 1/256 финала БЕТСИТИ Кубка России. Дубль в составе победителей сделал Иван Погребняк.
БЕТСИТИ Кубок России
1/256 финала
«Форте» (Таганрог) — «Дружба М» (Майкоп) — 3:0 (2:0)
Голы: Погребняк, 15 (1:0). Юрченко, 17 (2:0). Погребняк, 62 (3:0).
Судья: Ермаков (Краснодар).
18 июля. Таганрог. Стадион «Форте Арена».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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