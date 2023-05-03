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Сегодня, 19:18

Федотов — о победе ЦСКА над «Уралом»: «Главное, мы в финале. Браво!»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в ответном финальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Уралом» (2:1).

У хозяев встречи единственный гол с пенальти забил Рай Влут.

«Несмотря на этот пенальти, мы все равно сделали свое дело, и сделали его очень хорошо. Главное, мы в финале. Браво! По традиции уже по окончании этой игры начинаем правильно восстанавливаться со смыслом, с расстановкой», — сказал Федотов после матча.

Таким образом, армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

«Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
3
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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