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Сегодня, 22:26

Федотов объяснил, почему выпустил Дивеева на замену в матче с «Крыльями Советов»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал выход защитника Игоря Дивеева на замену вместо Ильи Агапова на 94-й минуте матча с «Крыльями Советов» (1:0) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Выход Игоря Дивеева был сугубо под пенальти или имел какой-то тактический подтекст?

— Никакого тактического, просто Илья уже валился с ног. При этом был пропущен приличный срок в подготовительный период. Практически полный матч он отыграл в Воронеже, это пока супер нагрузка для него. И Игорь только-только набирает обороты. За такой промежуток времени он мог снять напряженность вверху соперника.

— Сегодня ЦСКА завершил своеобразную серию матчей с «Крыльями», впереди примерно такая же серия с «Уралом». Как вам кажется, в чем самая большая сложность добиться хороших результатов в таких сериях?

— Соперники с каждым разом все лучше и лучше узнают. «Урал» в чемпионате, потом два матча в Кубке — хорошее противостояние.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Дивеев
Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
Илья Агапов
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