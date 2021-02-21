Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин остался доволен игрой команды в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива». Хотя его команда потерпела поражение со счетом 0:3.

«Хорошо нас сегодня потренировали, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Хорошо оттренировали позиционную оборону, стандартные положения у своих ворот.

Молодцы. Нужно было характер проявить. Сдаваться не будем. Но два-три тура понадобятся, чтобы притереться».

«Тамбов» испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. В пятницу состоялось заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, на котором рассматривалась ситуация с «Тамбовом». По его итогам стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате и Кубке России.