Карпин о критике игроков в соцсетях: «Все посмеялись, расслабились»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» прокомментировал посты с критикой своих футболистов на зимних сборах. По словам специалиста, замечания были шуточными для разрядки атмосферы.

«У нас это нормальное явление, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — Все посмеялись, расслабились. На них это не давит, это помогает всем, в том числе и нам, тренерскому штабу. Провели на сборах 35 дней, было непросто, это помогло расслабиться. Никаких эксцессов и проблем не было. Посмотрим, во что это выльется в официальных матчах».