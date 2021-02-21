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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Карпин о критике игроков в соцсетях: «Все посмеялись, расслабились»

19:32
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Ахмата» прокомментировал посты с критикой своих футболистов на зимних сборах. По словам специалиста, замечания были шуточными для разрядки атмосферы.

«У нас это нормальное явление, — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер». — Все посмеялись, расслабились. На них это не давит, это помогает всем, в том числе и нам, тренерскому штабу. Провели на сборах 35 дней, было непросто, это помогло расслабиться. Никаких эксцессов и проблем не было. Посмотрим, во что это выльется в официальных матчах».

Ростов — Ахмат

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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