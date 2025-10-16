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16 октября 2025, 14:45

«Факел» — «Урал»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Факел» и «Урал» встретятся в матче пути регионов Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ФК «Факел», Telegram

«Факел» и «Урал» встретятся в матче пятого раунда пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 16 октября. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже, стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Факел» — «Урал» можно будет знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.
16 октября 2025, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
1:0
Урал

В прямом эфире игру покажут канал и сайт «Матч ТВ», а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Обе команды стартовали в Кубке России с четвертого раунда пути регионов: «Факел» победил «Текстильщик» (1:1 в основное время, 3:1 по пенальти), а «Урал» обыграл ПСК (2:1).

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Футбол
Кубок России
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
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