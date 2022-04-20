Московский арбитр Павел Шадыханов получил очередное назначение после почти трехнедельной «отсидки» и сегодня будет судить матч 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России «Енисей» — «Рубин».

В начале апреля решением судейского комитета РФС его отстранили на два матча чемпионата России (ограничили назначение) за «неисправление допущенной Сергеем Карасевым ошибки с невынесением красной карточки игроку «Локомотива» и нарушение рекомендаций департамента судейства РФС при проверке ВАР данного спорного эпизода».

Шадыханов помогал в качестве видеоассистента в игре «Локомотив» — «Спартак» (1:0). В середине первого тайма, как определила ЭСК, не был удален железнодорожник Алексис Бека-Бека. Шадыханов пропустил 24-й и 25-й туры. А Карасев не получил назначение на игру 24-го тура.

У Павла был неудачный опыт работы на кубковой игре с участием казанской команды. Осенью 2020-го в первом тайме матча «СКА-Хабаровск» — «Рубин» (1:0) он не удалил нападающего хозяев поля Владислава Брагина, который нанес серьезную травму Дарко Йевтичу, и получил только предупреждение.

В том моменте Брагин совершил прыжок вверх и вбок — в направлении соперника и на скорости ударил его локтем в лицо, не сыграв в мяч. Йевтич оказался на газоне, и у него началось кровотечение. А потом, когда врачи оказывали ему помощь, игрок «Рубина» на какое-то время даже потерял сознание.

«Наверное, по версии арбитра, игрок должен был умереть на футбольном поле, чтобы заслужить удаление у соперника. На мой взгляд, когда футболист разбивает локтем нос и человек просто теряет сознание от этого удара... Надо было только, наверное, убить, чтобы арбитр его удалил. На мой взгляд, это однозначная красная карточка. Я не пытаюсь винить судью в нашем поражении, но если мы говорим про эпизод с Йевтичем, то там красная карточка. По состоянию Йевтича. Мы боялись, что может быть кровоизлияние в мозг. К счастью, этого не произошло, поэтому врачи дали ему разрешение лететь. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга», — сказал после игры главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий.