«Это все сделал Сухина». Кричалка болельщиков «Локомотива» после победы в Кубке

Московский «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

После завершения матча начались празднования на поле. Болельщики «Локо» посвятили отдельную кричалку начальнику команды «Локомотив» Станиславу Сухине.

«Это все сделал Сухина», — кричали с трибун.

«Локомотив» был наказан проведением матча на нейтральном поле по итогам встречи 25-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (2:0) за очередное появление начальника команды в судейской комнате.