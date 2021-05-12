«Это все сделал Сухина». Кричалка болельщиков «Локомотива» после победы в Кубке
Московский «Локомотив» обыграл самарские «Крылья Советов» в финальном матче БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 в пользу железнодорожников.
После завершения матча начались празднования на поле. Болельщики «Локо» посвятили отдельную кричалку начальнику команды «Локомотив» Станиславу Сухине.
«Это все сделал Сухина», — кричали с трибун.
«Локомотив» был наказан проведением матча на нейтральном поле по итогам встречи 25-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (2:0) за очередное появление начальника команды в судейской комнате.
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