Осинькин отметил, что ему не стыдно за поражение «Крыльев Советов» от «Локомотива»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями после финала БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (1:3).

— Обидно, что не выиграли, но совсем не стыдно, — сказал тренер. — На протяжении всей встречи мы играли так, что сопернику было с нами непросто. Мы договорились с ребятами никого не бояться, играть в смелый футбол и в тот, который мы привыкли. То есть, не закрываться в обороне. К сожалению, совсем простые моменты превратились в голы... Так бывает. Хороший был сезон, но, наверное, еще рано нам выигрывать. Оставим на следующий год.

Первый тайм для нас был очень энергозатратный. Силы не бесконечные. Но если бы мы не пропустили тот гол, все могло бы пойти по-другому. Не считаю, что мы провалили второй тайм, так как многое в футболе решается по счету. Почему не просил играть проще? Когда мы играем проще, была бы просьба играть через пас больше. У нас было столько потерь, которые привели к огромному количеству моментов. Мы хотим играть через пас, если у нас получается. Сейчас весь мир играет в такой футбол! Мы не хотели упрощать.

— Стоило ли провести замены пораньше?

— У нас в первом тайме была вынужденная замена. Не было бы ее, то сделал бы еще какие-то замены. Мы были вынуждены так поступать.

— Какая ситуация с вашим будущем и игроков?

— У меня еще контракт будет. Мы внутри договорились, чтобы не было лишних эмоций, связанных с переговорами до финала. Сейчас у нас еще игра, после нее будем с игроками конкретизировать. Я, как тренер, сам много еще не знаю.

(Данил Алешин)